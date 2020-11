Coronavirus, a Torre del Greco superati i 1000 positivi in città

Superati i 1000 positivi al Covid-19 a Torre del Greco. E' quanto si è appreso nella tarda serata di sabato dal Centro Operativo Comunale, nel corso del consueto aggiornamento quotidiano sul Coronavirus nella città corallina.

Sono 52, infatti, i nuovi casi di positività registrati nell'ultimo bollettino. Nel popoloso comune in provincia di Napoli, dunque, attualmente sono 1020 le persone in isolamento domiciliare e 18 quelle ricoverate in ospedale.

Intanto Torre del Greco piange anche un’altra vittima del Covid-19. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un uomo di 62 anni, il medico Luigi Pappalardo.

"Esprimo massima vicinanza - le parole del sindaco Giovanni Palomba - alla famiglia del nostro concittadino scomparso. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell'intera Amministrazione comunale, va ai parenti tutti".