Torre del Greco, otto nuovi contagiati. Posti letto Covid al Maresca

Ci sono otto nuovi contagi da Covid-19 a Torre del Greco. A riportarlo è stato il sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba, al termine del confronto telefonico avvenuto al Centro operativo comunale con i vertici dell'Asl Napoli 3 Sud e l'unità di crisi regionale.

Degli otto, due sono stati costretti al ricovero ospedaliero, mentre i restanti sei sono in forma asintomatica e dunque sono stati posti in isolamento domiciliare. Due persone precedentemente risultate positive al tampone sono intanto guariti: il numero delle persone di Torre del Greco attualmente positive è quindi salito a quota 51, con cinque ospedalizzati.

Posti letto Covid, novità per il Maresca

Intanto ieri è avvenuto un incontro all'ospedale torrese Maresca: ha fruttato un documento approntato dal direttore sanitario dell'ospedale e del direttore del dipartimento chirurgico della Napoli 3 Sud, ed approvato dalla direzione generale dell'Asl guidata da Gennaro Sosto. Si tratta dell'impegno ad attivare immediatamente nel nosocomio 28 posti letto per i casi di Covid-19, con altri 15 attivabili a stretto giro. Inoltre si predispone la prosecuzione in piena sicurezza dell'assistenza chirurgica, oncologica e di screening per gli altri pazienti.