Calano ancora i ricoveri Covid in ospedale in Campania: rapporto tamponi/positivi tra i più bassi d'Italia

Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE conferma nella settimana 9-15 dicembre, rispetto alla precedente, una flessione dei nuovi casi (113.182 vs 136.493) in Italia, a fronte di una riduzione di oltre 88 mila casi testati (462.645 vs 551.068) e di un rapporto positivi/casi testati stabile (24,5% vs 24,8%). Calano del 9,5% i casi attualmente positivi (667.303 vs 737.525) e, sul fronte degli ospedali, diminuiscono ricoveri con sintomi (27.342 vs 30.081) e terapie intensive (3.003 vs 3.345); in lieve riduzione anche i decessi (4.617 vs 4.879). In Campania, nella settimana 9-15 dicembre, è occupato il 37% dei posti letto in area medica da pazienti Covid (-3% rispetto alla settimana precedente e cinque punti in meno se prendiamo in considerazione la media nazionale) e il 20% dei posti letto nelle terapie intensive, -9% rispetto alla settimana precedente e ben sotto la media italiana 35%.

Rapporto tamponi/positivi

Il trend incoraggiante per la Campania prosegue anche per quanto concerne il rapporto positivi/tamponi. Nell'elaborazione realizzata da Luca Fusaro, analista di dati, nell'ultima settimana la Campania ha fatto registrate uno dei rapporti più bassi d'Italia, 7,2%, con una media nazionale che si attesta invece al 10%. Dati preoccupanti in Veneto 22%.