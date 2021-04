Coronavirus, si allenta la pressione sugli ospedali in Campania

Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 14-20 aprile 2021, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (90.030 vs 106.326) e decessi (2.545 vs 3.083). In calo anche i casi attualmente positivi (482.715 vs 519.220), le persone in isolamento domiciliare (456.309 vs 488.742), i ricoveri con sintomi (23.255 vs 26.952) e le terapie intensive.

Si allenta la pressione sugli ospedali

"Gradualmente si allenta anche la pressione sugli ospedali – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione GIMBE – ma il numero di posti letto occupati, sia in area medica che in terapia intensiva è ancora elevato in numerose Regioni". In dettaglio:

Area medica: la curva ha raggiunto il picco il 6 aprile (n. 29.337) ed iniziata la discesa con una riduzione del 20,7% in 14 giorni; tuttavia i numeri assoluti rimangono elevati (n. 23.255) e l’occupazione da parte dei pazienti COVID supera il 40% in 4 Regioni.

Terapia intensiva: la curva ha raggiunto il picco il 6 aprile (n. 3.743), ma la discesa è più lenta, con una riduzione del 15,8% in 14 giorni; restano occupati 3.151 posti letto e in 12 Regioni la soglia di saturazione supera il 30%. "Numeri ancora alti anche per i nuovi ingressi giornalieri in terapia intensiva – spiega Marco Mosti, Direttore Operativo della Fondazione GIMBE – con una media mobile a 7 giorni di 182 ingressi/die, seppure in diminuzione da un mese".

In Campania è occupato il 35% dei posti letto in ospedale dai pazienti Covid (sotto la soglia critica del 40%) e il 25% delle terapie intensive (media nazionale al 35%).

Vaccini

Ha completato il ciclo vaccinale in Campania il 6,5% della popolazione, il 10,9% ha ricevuto invece solo la prima dose, secondo i dati Gimbe.

Secondo l'ultimo bollettino fornito dall'Unità di Crisi, aggiornato alle ore 12 del 22 aprile 2021, complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 982.283 cittadini. Di questi 395.458 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 1.377.741. La piattaforma per le adesioni è regolarmente aperta per tutte le categorie previste.