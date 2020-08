Coronavirus, nuova ordinanza regionale: tamponi a chi rientra dalla Sardegna fino al 10 settembre

Con una nuova ordinanza, la Regione Campania ha disposto ulteriori misure di prevenzione dei contagi connessi a rientri da viaggi all'estero e dalla regione Sardegna. In particolare, la Regione Campania ha disposto che tutti i cittadini residenti in Campania che - fino al 10 settembre 2020 - facciano rientro da vacanze all'estero o dalla Sardegna, con mezzi pubblici o privati, sia con tratte dirette che attraverso scali o sote intermedie, dovranno segnalarsi entro 24 ore dal rientro al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di appartenenza per la somministrazione di test sierologico e/o tampone. Costoro sono anche obbligati a osservare l'isolamento fiduciario di 14 giorni dal rientro, in attesa dell'esito delle indagini di laboratorio. L'isolamento può essere interrotto in caso di esito negativo.

Resta valida la disposizione nazionale e regionale in tema di rientri dai Paesi extra Schengen e da quelli individuati nel DPCM del 7 agosto e nell'Ordinanza del Ministrodella Salute del 12 agosto.

La Regione si rivolge inoltre a tutti i cittadini che, nei 14 giorni antecedenti alla data di pubblicazione di quest'ordinanza, abbiano fatto rientro da viaggi o vacanze in Sardegna ovvero da viaggi di lavoro all'estero di contattare il Dipartimento di prevenzione dell'Asl chiedendo di effettuare test e/o tampone e osservare isolamento fiduciario. Le violazioni sono punite con una sanzione amministrativa e, in caso di violazione, la sanzione è raddoppiata e quella accessoria applicata nella misura massima.