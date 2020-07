Tamponi di massa a Cicciano, 238 test dopo gli ultimi tre positivi

"Si è appena conclusa una giornata intensa dedicata ai tamponi sul nostro territorio. Sono stati effettuati 238 tamponi, quindi grande segno di responsabilità da parte dei miei concittadini, che non hanno sottovalutato il mio appello. Appena l’asl mi darà l’ufficialità non esiterò un secondo a comunicare i risultati. Ad oggi l’Asl mi ha comunicato che i casi positivi a Cicciano sono 3 di cui una residente a Cicciano e altri due residenti a Cicciano ma stanno facendo quarantena obbligatoria in domicilio diverso dalla residenza quindi fuori Cicciano...Ringrazio di vero cuore Asl, vigili urbani, Protezione civile, Polizia, Carabinieri per il supporto che ci hanno dato...GRAZIE. Ora raccomando tutte le persone che hanno fatto il tampone di essere ancora più responsabili e mettersi in isolamento fiduciario. Ho fatto ordinanza di sospensione del mercato settimanale in via precauzionale. Sicuro come sempre in una vostra collaborazione vi abbraccio affettuosamente. Il vostro Sindaco".

E' il post del sindaco di Cicciano, Giovanni Corrado che aveva invitato i cittadini che avevano partecipato ad un funerale, dove era presente una persona infetta, a fare il tampone e rispettare l'isolamento sino al giorno dei risultati.

