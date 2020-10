Boom di positivi Covid in Campania, superati per la prima volta i tremila contagiati

Impennata di contagi in Campania nelle ultime 24 ore. Superati per la prima volta nella nostra regione di tremila positivi. 20 i decessi. Cresce anche il numero dei sintomarici, 242.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 3.103 (*)

di cui:

Asintomatici: 2.861

Sintomatici: 242

Tamponi del giorno: 17.735

Totale positivi: 48.885

Totale tamponi: 919.318

​Deceduti: 20 (**) (+3)

Totale deceduti: 644

Guariti: 265

Totale guariti: 10.537

* Il dato è comprensivo dello screening su Arzano

** Deceduti tra il 24 e il 28 ottobre

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di Terapia intensiva complessivi: 580

Posti letto Covid:

Posti letto di terapia intensiva attivabili: 227​

Posti letto di terapia intensiva occupati: 164 (+21)

Posti letto di degenza attivabili: 1.500

Posti letto di degenza occupati: 1.297 (+79)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La denuncia di Mastella

"Sono più di 3000 i contagiati in Campania oggi . Non si regge più. Ma ancora la percezione del pericolo sanitario non si ha. E rischiamo la tragedia. C’ è un divario di percezione tra il rischio sanitario e l’amplificazione di quello economico.Il bivio storico è se si spinge sulla leva coraggiosa ma complicata per contenere i contagi, ormai sfuggiti di mano, si danneggia l'economia, e , invece, senza contenimenti saltano le strutture sanitarie con conseguenze spaventose. Anche da noi inizia ad essere così. Noi però, siamo il paese che ha la quantità di lavoratori autonomi più alta in Europa, ed abbiamo un sommerso economico senza tutele . Allora occorre che i ristori siano celeri attenuando le conseguenze sociali della chiusura. Debbo dire però che se non ci saranno provvedimenti aggressivi in alcune realtà la situazione volgerà al peggio e tornerà dove nessuno vorrebbe, cioè alla primavera. Occorrono quindi chiusure locali e mirat.. Ps. Ho dato possibilità di onorare , come è tradizione , i nostri defunti. Ma se dopo il primo giorno, il report dei vigili, mi dirà che non c’ è stato distanziamento ma assembramento chiudo il cimitero. Ognuno sia responsabile e mi raccomando si esca solo quando è necessario", spiega in un post Facebook Mastella.