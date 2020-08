Striano, un altro caso di Covid-19 nel comune: salgono a 12 i contagiati

L’Asl Napoli 3 ha comunicato al Comune di Striano la positività al tampone Covid -19 di un paziente già sottoposto a obbligo di isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni dopo essere entrato in contatto con una persona positiva. L’uomo è al momento asintomatico e resta quindi in isolamento in attesa di un nuovo tampone. Secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano il paziente sarebbe un cittadino straniero ma residente da anni a Striano.

Sono attualmente 12 persone in quarantena per rientro dall’estero a Striano. Si tratta di persone che sono rientrate dalle vacanze tra Grecia, Malta, Croazia e Spagna.