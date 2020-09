Sorrento, tre nuovi casi di Covid-19: sono tre donne contagiate in famiglia

La Asl Napoli 3 Sud ha comunicato al sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, che tre persone - tre donne residenti a Sorrento di 42, 51 e 72 anni, sono risultate positive al Covid-19. Le tre donne erano già erano già in isolamento domiciliare, in quanto uno dei familiari era risultato già contagiato dopo essersi sottoposto a tampone. Le tre donne sono comunue in buone condizioni di salute. L'Asl Napoli 3 Sud ha comunicato anche che due cittadini sono guariti dal Covid-19 in quel di Sorrento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.