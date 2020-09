Coronavirus, sospiro di sollievo nel Castello delle Cerimonie: è guarito Matteo Giordano

Dopo venti giorni di isolamento trascorsi nell'ospedale Cotugno di Napoli, Matteo Giordano, imprenditore e volto noto della trasmissione 'Il Castello delle Cerimonie', è tornato a casa, nel castello della Sonrisa, a Sant'Antonio Abate. Matteo fa parte del focolaio della famiglia Polese, la famiglia che da anni gestisce l'iconico luogo in cui migliaia di coppie hanno scelto di trascorrere il giorno delle nozze. Matteo Giordano è guarito, come riferito dal Fatto Vesuviano. L'uomo - marito di donna Imma, figlia del 'Boss' Antonio - era stato per lavoro a Milano e poi a Capri, e a inizio agosto aveva cominciato ad avere qualche sintomo. Poi il focolaio era scoppiato, coinvolgendo decine di persone e causando anche la morte dell'anziana signora Rita, suocera di Matteo, moglie dell'amatissimo Antonio, il "Boss delle Cerimonie", fondatore del Castello della Sonrisa.

Tutti guariti anche gli altri della famiglia, che hanno osservato nella maggior parte dei casi isolamento domestico. Era invece proprio quello di Matteo il caso più delicato, con il ricovero al Cotugno che si è, per fortuna, risolto positivamente. Prossimamente la famiglia tornerà in tv anche con la nuova serie dell'amatissimo reality, in onda su Real Time. Le puntate sono state registrate molto prima dello scoppio della pandemia.