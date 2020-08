Focolaio Covid alla Sonrisa, intubato un cantante del Castello delle Cerimonie

Sarebbe un cantante (a quanto pare esterno alla famiglia Polese), assiduo frequentatore del Castello delle Cerimonie, il contagiato da Covid-19 più grave nell'ambito del focolaio scoppiato alla Sonrisa di Sant'Antonio Abate. L'uomo si troverebbe, secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano, ricoverato al Cotugno e nelle scorse ore la sua situazione pare sia drasticamente peggiorata, tanto da indurre i medici a intubarlo per i persistenti problemi respiratori. L'artista è strettamente osservato dal personale medico. Ricoverate con lui, nel medesimo reparto del Cotugno, altre quattro persone riconducibili al focolaio del celebre Castello, noto a livello nazionale per la trasmissione tv in onda su Real Time.

