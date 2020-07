Coronavirus, apprensione nel napoletano: un nuovo caso positivo e famiglia in isolamento

"Cari amici, stiamo provvedendo, in queste ore, a porre in isolamento domiciliare obbligatorio di 14 giorni e sorveglianza attiva, un giovane concittadino, con sintomi sospetti di Coronavirus, in attesa di tampone, ed il suo nucleo familiare. Intanto, nella vicina Somma Vesuviana, è già stato acclarato un caso ufficiale di contagio da Covid-19. Vi terrò aggiornati. L'ho già detto e lo ripeto: no ad assembramenti all'esterno o all'interno dei bar, attenzione alle feste, o nei locali, la sera. Non è possibile non mantenere il necessario distanziamento fisico. Non abbassiamo la guardia". E' il post social di Vincenzo Catapano, sindaco di San Giuseppe Vesuviano sul Coronavirus, che torna a fare capolino anche nel paese del napoletano che era da tempo Covid-free.

