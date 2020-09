Coronavirus, a Somma Vesuviana picco di contagi: "Sono 68 le persone in isolamento"

“A Somma Vesuviana abbiamo 39 casi di Coronavirus di cui 35 attivi e 4 guariti ma abbiamo anche 68 persone in isolamento. Controlli serali e quotidiani da parte dei vigili urbani ma soprattutto nel fine settimana, anche dopo le ore 21 e fuori a bar e ristoranti per evitare assembramenti”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

“Ricordo con fermezza il rispetto delle norme è sempre costante e forte: dalle ore 18 c’è obbligo della mascherina all’aria aperta per tutte le persone che si recano in piazza o in slarghi. In tutti gli ambienti chiusi, tutti devono indossare la mascherina e dunque sia i dipendenti, i negozianti che i clienti. Questo richiamo non è bastato e dunque scattano i controlli. L’invito – ha concluso Di Sarno - è quello di rispettare rigorosamente le norme di sicurezza: mascherine sempre obbligatorie negli ambienti chiusi, per tutti. All’aperto bisogna ugualmente indossare la mascherina quando ci si passeggia in piazza o in slarghi e comunque in zone dove non è garantito il distanziamento, igienizzare spesso le mani. Non possiamo parlare in modo ravvicinato senza indossare la mascherina”.