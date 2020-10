Somma Vesuviana, altri tre dipendenti comunali positivi al Covid-19: uffici chiusi

“Purtroppo è di questi minuti la notizia di altri 3 dipendenti comunali positivi, asintomatici. Ho predisposto la chiusura anche per domani di tutti gli Uffici Comunali. Dunque domani a Somma Vesuviana gli Uffici Comunali non riapriranno. In mattinata firmerò un’ordinanza che prevedrà altri provvedimenti. Domani, Martedì 20 Ottobre, a Somma Vesuviana tutti gli Uffici Comunali resteranno ancora chiusi”. Lo ha dichiarato ora Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.