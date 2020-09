Covid a Somma Vesuviana, i casi salgono a 24. Il sindaco: "Possibili nuove misure restrittive"

Ventiquattro positivi, sette in più nelle ultime 24 ore. È il bilancio della pandemia da Covid-19 a Somma Vesuviana. È il sindaco Salvatore Di Sarno nel suo consueto bollettino sulla situazione cittadina, a spiegare lo sviluppo dell'emergenza. "I casi aumentano ancora a Somma Vesuviana – sono le parole di Di Sarno – Ad oggi i positivi sono 24 e le persone in isolamento 41, mentre fino alla giornata di ieri avevamo 17 positivi. Stiamo valutando eventuali misure più severe in città".

Di Somma ricorda che "dalle ore 18 c’è obbligo della mascherina all’aria aperta per tutte le persone che si recano in piazza o in slarghi". "L’invito – prosegue il primo cittadino vesuviano – è quello di rispettare rigorosamente le norme di sicurezza e dunque: mascherine sempre obbligatorie negli ambienti chiusi, per tutti. All’aperto bisogna ugualmente indossare la mascherina quando ci si passeggia in piazza o in slarghi e comunque in zone dove non è garantito il distanziamento, igienizzare spesso le mani. Non possiamo parlare in modo ravvicinato senza indossare la mascherina".

Tornando alle misure restrittive allo studio, il sindaco sottolinea che comunque non c'è "intenzione andare a penalizzare il tessuto economico della città che è già sofferente a causa della stessa pandemia”.