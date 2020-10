Covid, al San Leonardo è piena emergenza: "Non possiamo accogliere più nessuno"

Cattive notizie dall'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove risultano esauriti tutti i posti letto.

"Tutte le barelle, sedie e letti disponibili in ospedale sono stati requisiti e tutte le fonti di ossigeno, incluse 12 supplementari, sono utilizzate. Pertanto, non si è in grado di accogliere alcun paziente, non potendo garantire l'adeguata assistenza", spiega il direttore dell'Unità operativa di Medicina e Chirurgia d'urgenza e accettazione, Pietro Di Cicco.

È stata inviata una una nota al direttore del presidio, e al direttore dipartimento area critica, in cui viene illustrata la situazione di totale emergenza. "Nel percorso Covid sono presenti 22 pazienti, (a fronte di 8 posti disponibili), di cui 8 in assistenza ventilatoria. - si legge nella nota - Nel percorso 'pulito' una stanza è occupata con 3 pazienti sospetti e sono disponibili solo 5 barelle nella sala dei codici gialli e rossi tutte occupate. Tutte le barelle, sedie e letti disponibili in ospedale sono stati requisiti e tutte le fonti di ossigeno inclusi 12 supplementari sono utilizzate''.

"Non si è in grado di accogliere alcun paziente - è l'allarme del primario - non potendo garantire l'adeguata assistenza e persino allocazione".