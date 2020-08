Coronavirus, quasi esauriti i posti negli ospedali. Ipotesi riapertura Loreto Mare

Potrebbe essere riaperto di nuovo come Covid Center il Loreto Mare. La decisione potrebbe arrivare in queste ore se la situazione ricoveri dovesse peggiorare. Con l'attuale configurazione, quella scelta per la fase meno acuta dell'emergenza, i posti si stanno esaurendo e bisognerà pensare a un allargamento delle possibilità di ricovero. Mancano i posti dedicati al Covid e potrebbe essere necessario ritornare a una configurazione con maggiori possibilità. Al momento sono occupati 23 dei 24 posti all'Ospedale del Mare mentre nella sub intensiva del Cotugno ci sono 10 malati su otto posti disponibili.

Gli unici letti sono presenti nella terapia intensiva con due pazienti ricoverati sugli otto letti previsti per ora. Al Covid Hospital di Napoli Est sono invece liberi sia i sei posti di sub-intensiva che i sei posti in rianimazione. Se la situazione dovesse aggravarsi tutti gli ospedali dedicati avrebbero la possibilità di un importante aumento della capienza in tutti i reparti. Solo l'evolversi del quadro epidemiologico potrà suggerire un aumento all'unità di crisi della Regione.