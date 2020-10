Portici, il sindaco Vincenzo Cuomo è positivo al Coronavirus

Vincenzo Cuomo, sindaco di Portici, è risultato positivo al Covid-19. A darne notizia è stato lo stesso Cuomo con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook.

"Fortunatamente dopo qualche sintomo comparso quando già ero in isolamento, posso dire di sentirmi quasi bene - spiega Cuomo - L'isolamento non mi impedisce di svolgere da qui le molteplici mansioni che riguardano la città, quindi su questo fronte il Covid non sarà di intralcio al mio costante operato".

"Alla luce di questa esperienza che ora vivo in prima persona, mi sento di esortarvi ancora una volta alla massima responsabilità - va avanti il sindaco - Il virus sta dimostrando una imprevedibilità fatale, colpisce in ogni circostanza e soltanto l'uso costante dei dispositivi di protezione e il distanziamento possono proteggervi dal contagio. Non ci si può rilassare, perché un semplice calo di attenzione può avere conseguenze molto serie. Conto di tornare fisicamente fra voi a breve, quando terminerò i giorni di isolamento e rifarò il tampone i cui esiti dovranno essere negativi per poter essere considerato guarito".