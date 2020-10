Acerra, sindaco positivo al Coronavirus: chiudono le strutture comunali

Raffaele Lettieri, sindaco di Acerra, è risultato positivo al Covid-19. A darne notizia è lo stesso Lettieri con un post su Facebook. "Sono in isolamento - scrive - e voglio rassicurare subito tutti: sia io che i miei familiari stiamo bene, io non ho sintomi. Ho iniziato subito la quarantena e nelle prossime ore provvederò anche a comunicare all'Asl l'elenco delle persone con le quali negli ultimi giorni ho avuto dei contatti più stretti. Continuerò a lavorare per la mia comunità anche dalla mia abitazione, facendo sempre il massimo sforzo possibile".

Il sindaco acerrano fa sapere anche che da oggi resteranno chiuse tutte le strutture comunali tranne il Comando dei Vigili urbani, isolato dalle altre.

"Le strutture comunali - spiega il sindaco - saranno riaperte e l'attività amministrativa dell'Ente continuerà dopo le necessarie procedure di sanificazione".