Coronavirus a scuola, il numero dei positivi quartiere per quartiere

Asl Napoli 1 Centro ha diffuso il resoconto giornaliero dei contagi da Coronavirus a scuola (dati aggiornati alle 12 di stamane).

Chiaia, San Ferdinando, Posillipo (Distr. Sanitario di Base n°24)

Per quanto riguarda la scuola secondaria di II grado sono risultati positivi al Covid 2 studenti. In isolamento 6 contatti familiari che aspettano l'esito del tampone.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado c'è uno studente positivo al Covid, con 3 familiari in attesa dell'esito del tampone.

Per quanto riguarda la scuola primaria i positivi sono 2. Sei i contatti familiari in isolamento, di cui 2 risultati positivi.

Bagnoli, Fuorigrotta (Distr. Sanitario di Base n°25)

Nessun nuovo positivo a Bagnoli e Fuorigrotta. Nella Zanfagna di Fuorigrotta l'Asl ha eseguito i tamponi molecolari con adesione volontaria a seguito di convocazione del dirigente scolastico. Ne sono stati eseguiti 224 (il 59% degli studenti e l'81% del personale), tutti negativi. L'analisi segue il focolaio di 18 positivi registrati nei giorni scorsi.

Pianura, Soccavo, e Arenella, Vomero (Distr. Sanitario di Base n°26 e 27)

Nessun nuovo positivo.

Chiaiano, Piscinola, Marianella (Distr. Sanitario di Base n°28)

Una docente della scuola per l'infanzia è risultata positiva, la stessa del Distretto Sanitario 30 – insegna in due scuole diverse. Contatti stretti in ambito scolastico ora in isolamento 24, contatti familiari 2 sotto indagine epidemiologica Asl Napoli 2 Nord.

Uno studente della scuola primaria è risultato positivo al Coronavirus, con 15 contratti stretti ora in isolamento e 6 familiari, questi tutti in attesa di tampone.

Stella, San Carlo all'Arena (Distr. Sanitario di Base n°29)

Nessuna nuova segnalazione.

Secondigliano, Miano e San Pietro a Patierno (Distr. Sanitario di Base n°30)

Positiva la stessa docente della scuola del distretto 28, che insegna anche qui. I contatti stretti in ambito scolastico in isolamento sono 25.

Avvocata, Montecalvario, San Giuseppe, Porto, Mercato, Pendino (Distr. Sanitario n°31)

Nessun nuovo positivo.

Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio (Distretto Sanitario di Base n°32)

Un docente di scuola primaria è risultato positivo. Mentre non ci sono contatti stretti in ambito scolastico per i quali è stato necessario l'isolamento, 3 sono in isolamento in ambito familiare. Di questi uno è positivo mentre sugli altri è in corso un'indagine epidemiologica da parte dell'Asl Napoli 3 Sud).

San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale (Distr. Sanitario di Base n°33)

Un docente di scuola primaria è risultato positivo al Covid. Sotto indagine e in isolamento 20 contatti stretti in ambito scolastico, nessuno in ambito familiare.

Positivi anche 3 studenti di scuola primaria, con in isolamento 64 contatti scolastici e 6 in ambito familiare questi in attesa di tampone.

Positivo infine un alunno della scuola per l'infanzia, con in isolamento 18 contatti stretti in ambito scolastico e 4 in ambito familiare, questi in attesa di conoscere l'esito dei tamponi cui sono stati sottoposti.

Anacapri, Capri (Distr, Sanitario di Base n°73)

Nessun nuovo caso.