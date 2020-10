Covid a Somma Vesuviana: raffica di scuole chiuse

“Situazione in continuo aggiornamento a Somma Vesuviana. Da questa mattina sospensione delle attività scolastiche presso il plesso delle elementari di via Roma e presso tutti i plessi del Terzo Circolo Didattico sempre delle elementari. Intanto due ragazzi della Scuola Media Statale San Giovanni Bosco – Summa Villa del plesso centrale di Piazza Vittorio Emanuele III, sono risultati positivi al Covid. Per questo motivo da oggi tutti gli studenti di questo plesso proseguiranno le attività a distanza e non in classe. Dunque da oggi e senza limite di tempo, gli studenti del plesso centrale San Giovanni Bosco/ Summa Villa e in via precauzionale anche gli studenti di tutti gli altri plessi afferenti alla media San Giovanni Bosco – Summa Villa, non potranno seguire le lezioni in classe ma solo attraverso la Didattica a Distanza.

Si tratta di un provvedimento adottato di concerto con il preside Ernesto Piccolo. Inoltre sono stati trasmessi all’Asl, tutti i nominativi di quei ragazzi, appartenenti alle due classi di questi due studenti, che sono venuti a contatto diretto con questi due studenti risultati positivi al Covid. Di concerto con il preside e con le Autorità Sanitarie stiamo adottando tutte le operazioni di sicurezza. Gli uffici scolastici non chiuderanno ma le classi si. Quei ragazzi che sono venuti a contatto diretto con i due positivi saranno contattati direttamente dalle Autorità Sanitarie per i dovuti provvedimenti di sicurezza sanitaria. Questa mattina saranno avviate tutte le attività di sanificazione ed aggiorneremo costantemente la popolazione”. Lo ha affermato poco fa, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano. A Somma Vesuviana il totale dei positivi Covid è arrivato a 84.