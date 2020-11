Emergenza Coronavirus, ad Afragola scuole chiuse fino al 29 novembre

Afragola. Il Sindaco Claudio Grillo, con un'apposita ordinanza, ha disposto dal 24 al 29 novembre 2020, salvo ulteriori proroghe, la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

Dalla sospensione delle attività sono escluse quelle in presenza destinate agli alunni con bisogni educativi speciali elo con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e, in ogni caso, garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza. L'ordinanza del Sindaco Claudio Grillo ha previsto anche la chiusura di ludoteche, parchi giochi e similari, o locali o sale all'interno delle quali vengano svolte attività ricreative.