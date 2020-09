Volla, caso di Covid-19 in un istituto comprensivo: rinviata la riapertura

Un caso di positività al virus Covid-19 si è registrato in un istituto comprensivo di Volla, il San Giovanni Bosco, con sedi a via Napoli e via Rossi. La notizia è riportata dal Fatto Vesuviano. Le lezioni sarebbero dovute ripartire oggi, 24 settembre, ma l'Asl competente a livello locale ha stabilito la chiusura per effettuare la necessaria sanificazione. I due plessi scolastici dell'istituto resteranno chiusi dunque fino a nuove comunicazioni dell'Asl.

