Pozzuoli, Covid a scuola: positivo un piccolo alunno

Ventitré nuove casi di Coronavirus a Pozzuoli. Sono quelli registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dall'Asl Napoli 2 Nord. Emergono dall'analisi di 240 tamponi analizzati.

Problemi si sono registrati in una scuola elementare del Rione Toiano, la 'De Filippo', dove un allievo è risultato contagiato. La sua classe aveva ripreso le lezioni da pochi giorni, secondo i dettami regionali, ma adesso il piccolo studente e i suoi compagni – così come gli insegnanti – sono in quarantena. Completate le sanificazioni, il plesso scolastico tornerà alle lezioni regolarmente.

Intanto, tornando ai dati puteolani, in città il numero dei positivi è di 3.146 dall'inizio della pandemia e ,al momento sono 1.618. Dodici gli ospedalizzati, 1.606 sono in isolamento domiciliare volontario. Infine 1.480 sono i guariti definitivi, 8 nell'ultima giornata, mentre 48 sono le vittime.