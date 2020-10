Positiva al Covid, 13enne ricoverata nel Policlinico di Napoli: le sue condizioni

Una 13enne, alunna della scuola media “Masi” di Atripalda, è risultata positiva al Covid-19. Immediatamente è scattata la chiusura dell’istituto e tutti i compagni di classe e gli insegnanti sono stati prontamente posti tutti in quarantena.

Le sue condizioni

Stando a quanto si apprende, si tratta di un’alunna residente nel Comune di Manocalzati, che frequenta ad Atripalda la classe terza A della scuola secondaria di primo grado sita in via Pianodardine. La giovanissima è risultata positiva al tampone rinofaringeo, attualmente si trova ricoverata presso il reparto di pediatria del Policlinico di Napoli, dove è stata trasferita dal Moscati di Avellino (era stata ricoverata per un’altra patologia). Mancava da scuola da giovedì scorso.