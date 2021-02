Covid a scuola, insegnante positiva a Ischia

Una insegnante è risultata positiva al Coronavirus presso l’Istituto scolastico professionale “Vincenzo Telese” di Ischia. A riportarlo, NuvolaTv. Due classi sono contestualmente state poste in isolamento fiduciario per quattordici giorni.

Gia ieri venerdì 26 - provvedimento valido anche per oggi - tutte le scuole del comune di Ischia erano state chiuse a seguito dell’ordinanza del Sindaco Enzo Ferrandino.

Le lezioni in presenza non riprenderanno, in tutta la regione, neanche il 1 marzo per decisione del governatore De Luca a causa dell'aumento di contagi.