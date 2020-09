Coronavirus a scuola, positivo un bambino: "La situazione sta peggiorando"

Caso positivo di Coronavirus in una scuola primaria di Afragola, risultato positivo un bambino dell'istituto Gargiulo. La scuola e il sindaco Grillo hanno subito applicato il protocollo di sanificazione per mettere in sicurezza i locali dell'Istituto e permettere agli altri alunni di frequentare in sicurezza.

"La situazione sta peggiorando - dichiara Grillo - non solo ad Afragola, ma in tutto il mondo, i nostri continui appelli purtroppo non sono rispettati dalle persone che spesso li interpretano come privazione della libertà e non come prevenzione, ci stiamo trovando ad affrontare una pandemia mondiale - conclude Grillo - bisogna fare squadra, solo cosí la supereremo". Intanto nella città dell'area nord di Napoli a poco a poco, sono iniziate tutte le scuole, preventivamente sanificate e messe in sicurezza dal comune, il quale ha fornito tutto l'occorrente per la sicurezza, si spera quindi nel buon senso dei cittadini, che non rendano vano il lavoro fatto in questi mesi da Grillo.