Covid, situazione in peggioramento: i comuni in cui è previsto lo screening di massa

La Regione Campania ha disposto la realizzazione di tamponi di massa nei Comuni nei quali si sono registrati maggiori incrementi di positivi, in modo particolare quelli dell'area vesuviana. È la stessa unità di crisi a comunicarlo.

Tra i comuni interessati, anche quelli particolarmente popolosi di Castellammare di Stabia, Pompei e Torre Annunziata.

L'unità di crisi specifica che la misura è stata assunta a seguito del "fortissimo incremento di positivi in Campania registrato nelle ultime settimane" e connesso alle varianti del virus, soprattutto quella inglese. "Si è deciso - fa sapere la task force - di impegnare in un'azione straordinaria il Tigem e l'Asl Napoli1 per rendere quanto piu' puntuale e capillare l'individuazione delle varianti".