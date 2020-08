Buone notizie dallo Scrajo terme: tutti negativi i tamponi sui lavoratori dello staff

Sono negativi i tamponi effettuati su tutti i lavoratori dello staff dello Scrajo terme di Vico Equense, resisi necessari dopo che la struttura aveva ospitato un matrimonio il 19 agosto nel quale aveva partecipato una persona poi risultata positiva al Coronavirus (un testimone di nozze).

La nota dello Scrajo terme

“Vi comunichiamo che lo Scrajo è stato chiuso per soli tre giorni, per scelta etica, senso civico e morale nei confronti di tutti e perché comunque si doveva ottemperare alla quarantena obbligatoria precauzionale. Pertanto i tamponi del personale tutto sono risultati negativi”. La festa di nozze, alla quale hanno partecipato circa 70 persone, si è tenuta lo scorso 19 agosto. Qualche giorno dopo gli sposi, entrambi di Vico Equense, scoprono che il loro testimone, il fratello della sposa, è positivo. Immediata l’attivazione dei protocolli di sicurezza: test a tutti gli invitati, ai dipendenti della struttura, ai musicisti e a quanti quella sera sono entrati in contatto con il 30enne positivo. Ed anche al sacerdote che ha celebrato la funzione in chiesa". scrive su Facebook lo chef del ristorante Danilo Di Vuolo.