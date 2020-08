Coronavirus, screening a tappeto sulla popolazione di Sant'Antonio Abate

Via allo screening a tappeto sulla popolazione di Sant'Antonio Abate nei giorni 14 e 15 agosto. E' quanto annunciato alla cittadinanza dal sindaco Ilaria Abagnale.

"A seguito dell'ordine disposto dal Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con Ordinanza Regionale n.67 del 13.8.2020, in particolare al punto 1.5, in coordinamento con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e d’intesa con la ASL competente, abbiamo assicurato che siano effettuati test sierologici e/o tamponi diagnostici a tutta la popolazione del Comune di Sant’Antonio Abate. Al fine di ripartire perfettamente l'intero territorio e tenere lo stesso sotto controllo, abbiamo deciso che le analisi saranno effettuate presso le sedi elettorali individuate nei plessi scolastici durante il periodo delle elezioni amministrative. Per cui, tutti i cittadini, compresi minori dell'età dell'infanzia, sono invitati a recarsi presso la rispettiva sezione elettorale di appartenenza, riportata all'interno della scheda elettorale in vostro possesso, nei giorni 14 e 15 agosto 2020, dalle ore 8.00 alle ore 21.00. In quanto Sindaco, vi invito a riflettere ed a comprendere che l’unico modo per svincolarsi dalla situazione attuale, non è altro che rispettare le direttive impartite. Abbiate la volontà di mostrare a voi stessi ed alle persone a cui tenete di più che fareste qualsiasi cosa pur di saperli al sicuro", scrive la sindaca sui social.

Le indicazioni

👤 𝗖𝗛𝗜 𝗣𝗨𝗢' 𝗥𝗘𝗖𝗔𝗥𝗦𝗜 𝗔𝗟 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗥𝗜𝗢 𝗦𝗘𝗚𝗚𝗜𝗢 𝗘𝗟𝗘𝗧𝗧𝗢𝗥𝗔𝗟𝗘?

✅ ESCLUSIVAMENTE tutti i soggetti, minori compresi, che non hanno avuto contatti con gli attuali positivi e non hanno frequentato nessuna delle due strutture ricettive nei 14 giorni antecedenti al giorno 11.08.2020, data di pubblicazione dell'Ordinanza Regionale n.67.

🚫 Al contrario, le persone che invece hanno avuto contatti o frequentato una o entrambe le attività nei 14 giorni antecedenti al giorno 11.08.2020, devono segnalare il proprio nominativo inviando un messaggio al numero di emergenza comunale appositamente predisposto: 3200174664. "Provvederemo noi stessi a contattare l'ASL di competenza per farvi sottoporre all'analisi del tampone diagnostico presso la vostra abitazione", spiega Abagnale.

Per la seconda opzione, E' SEVERAMENTE VIETATO trasgredire l'obbligo di isolamento fiduciario e, di conseguenza, recarsi al seggio elettorale per richiedere le analisi.

📄 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗢𝗖𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗙𝗢𝗥𝗡𝗜𝗥𝗘 𝗔𝗚𝗟𝗜 𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜 𝗦𝗔𝗡𝗜𝗧𝗔𝗥𝗜?

Per sottoporsi al test, è necessario portare con sè esclusivamente la carta d'identità e la tessera sanitaria, nessun altro documento sarà richiesto. Entrambi saranno di supporto per la compilazione delle schede mediche.