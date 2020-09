Covid-19, il sindaco nel napoletano: "Sarebbe bello se ognuno rendesse pubblica la propria positività"

Un appello ai propri cittadini risultati positivi al Covid-19 a renderlo noto, così da bloccare la diffusione del virus. E' quanto fatto, via social, da Piergiorgio Sagristani, sindaco di Sant'Agnello, comune della costiera sorrentina.

"Il Covid-19 è un nemico invisibile, subdolo, ma tutti avendo contatti con altre persone, anche usando misure di precauzione, siamo a rischio d'infezione. E essere malati di Covid non è una colpa e può accadere a chiunque. La privacy ci vieta di diffondere i nomi dei soggetti purtroppo positivi, ma sarebbe molto bello, anche per poter tutti conoscere i contatti, le frequentazioni, bloccare la diffusione del virus e per evitare inutili chiacchiericci e ricerca di untori, se chiunque, appena a conoscenza della propria positività, lo rendesse pubblico, dimostrando un alto senso civico e che l'interesse e il bene dell'intera comunità è più importante di se stesso", scrive Sagristani su Facebook.