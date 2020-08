Coronavirus, due nuovi casi di positività a San Giorgio a Cremano

Due nuovi casi di positività al Coronavirus a San Giorgio a Cremano. A darne notizia alla cittadinanza è stato il sindaco Giorgio Zinno nel corso di una diretta video sui social.

"In 4 giorni sono stati effettuati più di 100 tamponi con un controllo capillare del nostro territorio. Tanti cittadini si sono autodenunciati in maniera responsabile. Tra i tamponi di ieri sono stati registrati due nuovi positivi. La prima persona, che in questo momento è asintomatica, rientrava dall'estero. Abbiamo provveduto a tracciare i suoi contatti e l'Asl sta provvedendo ad effettuare i tamponi ai contatti più vicini, onde evitare la quarantena di 14 giorni. L'altra persona, invece, è uno degli ospiti del Cas della Prefettura. Parliamo di una persona che è a San Giorgio a Cremano dal luglio 2017. Questa persona la stiamo ospedalizzando, pur non avendo febbre o altri sintomi chiari. La persona in maniera responsabile ha accettato l'ospedalizzazione, nonostante non presenti sintomi, ma trovandosi in una struttura con tante altre persone, abbiamo condiviso con il direttore generale dell'Asl Napoli 3 e con il 118 di ospedalizzare questo ragazzo per aver una maggiore tranquillità all'interno della struttura, dove questa mattina è giunto il furgoncino dell'Asl per effettare tutti i controlli e nelle prossime ore avremo anche i risultati", ha spiegato il primo cittadino sangiorgese.