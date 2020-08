San Giorgio a Cremano torna Covid-free: l'annuncio del sindaco Zinno

"Cari concittadini come sempre vi tengo aggiornati sulla situazione Covid in città. Per fortuna oggi posso dirvi che l'unica persona che era ancora affetta da Coronavirus è guarita e quindi San Giorgio a Cremano è tornata ad essere città a 'zero contagi'". Questo l'annuncio del Sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno.

"É pur vero tuttavia che molti cittadini sono fuori cittá in questo periodo, ma dobbiamo sempre tenere alta la guardia dovunque siamo; in Italia e ancora più all'estero. L'appello va soprattutto ai giovani. Non pochi casi di contagio infatti negli ultimi giorni, fanno riferimento a ragazzi rientrati da Grecia, Spagna e Malta. Anche in vacanza dobbiamo rispettare le misure anti-Covid: indossiamo la mascherina e osserviamo il distanziamento fisico. 'Responsabilità' è la parola chiave per garantire sicurezza e proteggere noi stessi e gli altri.

Non molliamo", conclude il primo cittadino sangiorgese.