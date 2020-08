Rientri dall'estero: a Napoli eseguiti oltre duemila tamponi. In totale 48 positivi

Sono 2.020 le persone sottoposte a tampone negli ultimi tre giorni dall'Asl Napoli 1 Centro. Per quanto riguarda la città di Napoli sono 48 le persone rientrate dall'estero trovate positive dall'inizio dello screening. Alle 40 già scoperte si vanno ad aggiungere le otto trovate nelle ultime ore. L'unità predisposta al Frullone ha eseguito un totale di 1.430 tamponi mentre il Cotugno ne ha realizzati 590. In totale sono arrivate 2.280 segnalazioni di rientri dall'estero di competenza dell'Asl Napoli 1 Centro. Bassa, per ora, la percentuale di risposte effettuate alle chiamate al numero verde.

I dati di Napoli

ASL Napoli 1 Centro, aggiornamento VIAGGIATORI ore 16,30 del 17.08.2020

abbiamo eseguito i seguenti tamponi

presso sede P.O. Cotugno, miste residenze ASL

13.08.2020 n°155 tamponi (dalle ore 13,00 alle ore 18,00)

14.08.2020 n°280 tamponi (dalle ore 9,00 alle ore 18,00)

TOTALE n°590

presso sede ASL Na1C (Frullone), solo residenza ASL Napoli 1 Centro

15.08.2020 n°550 tamponi (dalle ore 9,00 alle ore 18,00)

16.08.2020 n°460 tamponi (dalle ore 9,00 alle ore 18,00)

17.08.2020 n°420 tamponi (dalle ore 9,00 alle ore 16,30), attività in corso fino alle 18,00

TOTALE n°1.430

TOTALE COMPLESSIVO n°2.020

richieste totali ricevute via email ASL Na1C da viaggiatori con autosegnalazione

(pervenute dal 12.08 ad oggi)

TOTALE n°2.850

a seguito di approfondimento risultano di competenza ASL Na1C

effettive n°2.280 segnalazioni

Numero verde 800909699

14.08.2020

Risposto dalle 0,00 alle 24,00 a n°354 telefonate (risposto al 10%)

15.08.2020

Risposto dalle 0,00 alle 24,00 a n°432 telefonate (risposto al 31%)

16.08.2020

Risposto dalle 0,00 alle 24,00 a n°525 telefonate (risposto al 38%)

17.08.2020

Risposto dalle 0,00 alle 16,00 a n°343 telefonate (risposto al 16%)

TOTALE risposte n°1.654

Ai n°40 positivi provenienti dall’estero già comunicati nei giorni scorsi si aggiungono ulteriori n°8 per un totale di n°48

I dati dell'intera regione

I dati dei rientri registrati dalle ASL nel territorio della regione Campania in attuazione della ordinanza 68 del 12 agosto scorso sono i seguenti:

- ASL NA1: 2.850 segnalazioni di rientro e 1.654 telefonate di informazioni

- ASL NA 2: 1.650 segnalazioni e 510 telefonate di informazioni

- ASL NA3: 996 segnalazioni

- ASL BN: 449 segnalazioni e 390 telefonate di informazioni

- ASL AV: 811 segnalazioni

- ASL CE: 1.138 segnalazioni e 734 telefonate di informazioni

- ASL SA: 1.702 segnalazioni e 750 telefonate di informazioni

Per un totale dal giorno 13 di 9.596 segnalazioni di rientro e 4.113 telefonate di informazioni

Dalla giornata di ieri sono stati eseguiti 3.437 tamponi e 141 test sierologici