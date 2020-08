Coronavirus, 41 viaggiatori positivi intercettati a Napoli grazie agli screening

Sono stati circa mille, in due giorni, i tamponi eseguiti a coloro che rientrano a Napoli da viaggi all'estero o in Sardegna. Lo rende noto l'Asl Napoli Centro. Nell'ultimo aggiornamento fornito dall'Azienda, si evince che, in totale - dal 13 agosto - sono stati effettuati 7727 tamponi a coloro che tornano da luoghi di vacanze. Sono 9800, invece, le segnalazioni pervenute all'Asl finore, da viaggiatori che hanno scelto di autosegnalarsi.

Al numero verde 800909699 sono arrivate in due giorni circa 400 telefonate. I viaggiatori positivi intercettati grazie all'opera di screening sono in totale 315, 41 solo nelle ultime ore.