Coronavirus, riapre l'ospedale dei camilliani a Casoria

L’ospedale camilliano Santa Maria della Pietà di Casoria(NA) riapre in sicurezza, così come annunciato in una nota. Il Presidio è stato chiuso il 23 settembre per alcuni casi di Covid-19 registrati tra il personale e alcuni pazienti. La chiusura di 15 giorni ha permesso di seguire tutto l’iter burocratico previsto per mettere tutto il presidio, personale e struttura, in sicurezza così da riprendere il servizio per i nostri fratelli ammalati e per tutto il territorio che in questi giorni ha perso un significativo punto di riferimento per la cura e la salvaguardia della salute.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.