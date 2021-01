Altri 500 vaccinati a Napoli, ma Pregliasco tuona: "Dal 7 gennaio regole più rigorose"

Ha preso il via il 31 dicembre 2020 la campagna vaccinale contro il COVID19 nell'ASL Napoli 2 NORD. Nei primi due giorni di attività - nonostante le festività del Capodanno - sono state vaccinate circa 500 operatori (medici, infermieri, OSS, tecnici, amministrativi). Il tasso di adesione alla campagna attualmente è di oltre il 90%. Nei prossimi giorni le attività di vaccinazione si intensificherà in tutti e quattro i centri vaccinali per il COVID19 attivati dall'ASL a Ischia, Frattamaggiore, Giugliano e Pozzuoli.

Pregliasco: "Dal 7 gennaio regole più rigorose"

Mentre si inizia ad ipotizzare dal 7 o 15 gennaio la conquista della zona gialla in Campania grazie ai dati incoraggianti, preoccupa ancora il bollettino nazionale sul Covid. In un’intervista al quotidiano La Stampa Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano, direttore sanitario dell’istituto Galeazzi e presidente dell’Anpas, ha messo tutti in guardia: "La curva rallenta troppo lentamente. Bisognerebbe rivedere i 21 parametri che permettono di cambiare colore sono stati insufficienti in taluni casi. Non c’è un manuale per il lockdown e bisogna procedere per tentativi, ma sarebbe bene che dopo il 7 tutte le regioni aderissero a regole più rigorose. Gli italiani si sono frequentati troppo per cui si aspetta un gennaio con una potenziale terza ondata, che si spera non diventi un’ondona".