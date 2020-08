Coronavirus, boom di contagi in Regione Campania: 180 nuovi casi

Come è consuetudine del venerdì il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha voluto fare il punto sulla emergenza Covid-19. “Stiamo facendo di tutto per rendere sicuro il ritorno a scuola per gli studenti campani e le loro famiglie", ha spiegato De Luca. "In Italia si è aperto tutto, il nostro sarà un lavoro delicato. Finché gestivamo i nostri problemi avevamo risultati. Ma così siamo risucchiati nella situazione generale e ci vuole un’attenzione in più per la nostra densità abitativa. Un piano per la sicurezza e la prevenzione. Abbiamo anticipato decisioni nazionali. Abbiamo emanato un'ordinanza per rendere obbligatori controlli per chi veniva dall’estero e individuare subito i contagiati. Ben più dei quattro paesi indicati dal Governo. Bisogna far fronte a un’ondata di rientri e in modo particolare anche dalla Sardegna. Dobbiamo stringere i denti, è un’ondata che si esaurirà nei prossimi dieci giorni. Per ogni positivo che individuiamo noi ci risparmiamo guai seri nel prossimo mese. Non ci dobbiamo preoccupare se abbiamo aumento di contagi. Dobbiamo cercarli noi i positivi, oggi. La gran parte è asintomatica. Se non li troviamo per tempo abbiamo centinaia di persone che diffondono il contagio. L’età si è abbassata. Oggi c’è un dato rilevante, 180 contagi. Soprattutto concentrato nelle Asl di Napoli, che poi attivano i controlli sui contatti stretti. Bisogna contattare i familiari, parenti, colleghi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.