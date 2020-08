Coronavirus, 188 nuovi positivi in Regione Campania: il bollettino

Sono 188 i nuovi positivi in Regione Campania: lo rivela l'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi Regionale. I nuovi positivi aggravano così il totale di pazienti che hanno avuto o hanno il Coronavirus in Campania, che adesso ammontano a 6612. Di questi 4396 sono guariti, 13 nella giornata di ieri. Sono stati effettuati, solo ieri 4359 test. Invariato, per fortuna, il numero di deceduti per Covid-19 in Campania: sono 445.

Dei 188 nuovi positivi, 80 sono casi di rientro e in particolare 51 dalla Sardegna e 29 dai paesi esteri.