Coronavirus, ancora alto il numero di nuovi contagiati in Regione Campania

Sono 149 i nuovi positivi al Covid-19 in Regione Campania. Lo rende noto l'Unità di Crisi della Regione. Ancora alto il numero, dunque, dopo gli oltre 200 casi rinvenuti ieri. Cala - rispetto a ieri - il numero di tamponi, anche se non in maniera considerevole. Sono 5515 i tamponi effettuati nella giornata di venerdì. Si segnala, purtroppo, un altro deceduto - che porta il triste conteggio a 456: sono le persone morte di Covid-19 in Campania. Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 149

Tamponi del giorno: 5.515

Totale positivi: 10.089

Totale tamponi: 532.983

​Deceduti del giorno: 1

Totale deceduti: 456

Guariti del giorno: 40

Totale guariti: 5.060