Covid, rapporto tra pazienti in terapia intensiva e ospedalizzati: Campania sotto la media nazionale

Uno dei punti cruciali per la gestione dell'emergenza Covid è la gestione dell'afflusso degli ospedalizzati nei presidi ospedaliere e le ricadute nelle terapie intensive. In Campania, secondo lo schema grafico realizzato per NapoliToday da Luca Fusaro, Dottore Magistrale in Economia Applicata, Dottore Commercialista e Analista di dati, il rapporto tra pazienti in terapia intensiva e ospedalizzati si attesa poco sopra l'8%, al di sotto della media nazionale che sfiora il 10%.

Boom di isolamenti domiciliari

In Campania, per fortuna, secondo gli ultimi dati il 97,4% dei positivi al Covid-19 è in isolamento domiciliare, mentre il 2,4% è ricoverato in ospedale con sintomi e lo 0,2% è in terapia intensiva.