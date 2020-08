Coronavirus, quattro nuovi casi a San Giorgio: tre provenienti dall'estero e uno dalla Liguria

Il Covid torna a colpire anche San Giorgio a Cremano. Si tratta, come spiega il sindaco Giorgio Zinno, di casi di persone rientrate dall'estero o dalla Liguria.

"Cari concittadini, oggi abbiamo avuto la notizia di quattro nuovi concittadini risultati positivi al Covid. Tre provengono dall’estero, due dalla Grecia e una dalla Francia. Il quarto è invece un lavoratore che, una volta tornato a casa, ha scoperto che altri suoi colleghi erano positivi e si è messo autonomamente in quarantena con grande senso di responsabilità. Oggi anche lui ha avuto conferma di essere positivo. In questi giorni il numero di tamponi effettuati è aumentato esponenzialmente vista l’ordinanza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che prevede l’obbligo di test per chiunque torni dall’estero. Dal 13 agosto a oggi abbiamo avuto ben 208 tamponi negativi e 10 positivi. Difatti, oltre ai 5 positivi provenienti da fuori Campania (ai 4 di oggi va aggiunto un quinto caso rilevato la scorsa settimana di ritorno dall'estero), vi sono anche i 5 concittadini del CAS di via Don Morosini, di cui uno già ospedalizzato. Domani verranno ricoverati anche gli altri quattro, seppur asintomatici, poiché in questo caso la gestione della situazione è ben più ardua. Tengo a ringraziare i tantissimi concittadini che con grande serietà e rispetto del prossimo stanno seguendo le precauzioni previste e l’ordinanza regionale. La situazione, malgrado un fisiologico aumento dei casi in linea col trend nazionale, è al momento sotto controllo. Ricordo comunque che chiamando le USCA al cellulare 3341160094 si potrà avere anche altri luoghi dove poter fare il tampone oltre la propria casa".