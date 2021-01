Coronavirus ad Afragola: quattro morti nell'ultima settimana

I dati dell’ultima settimana estrapolati dal portale E - Covid della Regione Campania e riferiti al 21 gennaio, indicano che nel comune di Afragola: 89 cittadini sono risultati contagiati al virus “Sars Cov2”; 4 invece sono deceduti. Le persone attualmente positive sono 508; le guarite sono 2057. Il numero totale dei tamponi effettuati è di 12492; mentre 33 sono i deceduti.

"Non abbassare la guardia"

"I dati dell’ultima settimana indicano che non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. La strada è ancora lunga e piena di ostacoli; la sfida che ci viene quotidianamente lanciata bisogna raccoglierla applicando le regole con responsabilità e fermezza; regole che dobbiamo rispettare con lo stesso impegno che abbiamo avuto fino ad ora", ha scritto il sindaco Grillo in una nota.

"Intanto - ha continuato - non dimentichiamo quelle basilari, che mai mi stancherò di ripetere, mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro e mezzo, indossare la mascherina ed igienizzare quanto più possibile le mani. Poi non dimentichiamo che anche in casa, in famiglia, ognuno di noi è vulnerabile e quindi, anche quando siamo con i nostri familiari, non va assolutamente abbassata la guardia”.