Coronavirus, nuovo caso di positività a Quarto

Nuovo caso di positività al Coronavirus nel napoletano. A renderlo noto alla cittadinanza è stato il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, con un post sui social.

"Il Dipartimento Epidemiologico dell’Asl Napoli 2 ci ha appena comunicato che un cittadino di Quarto è risultato positivo al Covid-19. Come da protocollo, abbiamo già provveduto a ricostruire il link epidemiologico. Dobbiamo fare maggiore attenzione. L’emergenza non è finita. Non possiamo permetterci di ritornare alla situazione di qualche mese fa. Indossiamo le mascherine nei luoghi chiusi ma anche all’aperto se necessario, manteniamo la distanza di sicurezza, non creiamo assembramenti. Rispettiamo le regole ed invitiamo le nostre famiglie ed i nostri amici a fare lo stesso. Sempre. Non molliamo la presa", scrive il primo cittadino.