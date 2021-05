Covid, i dati: il contagio a Napoli quartiere per quartiere

Asl Napoli 1 Centro ha diffuso dei nuovi dati sull'incidenza nei diversi quartieri di Napoli del contagio da Coronavirus.

A Napoli si sono verificati 68.433 casi e sono morte 1.783 persone. I guariti sono 63.929, con attualmente positive 2.722 persone.

L'incidenza dei casi sul totale

I quartieri con un maggior numero di casi totali sono quelli dell'area Nord, in particolare Scampia (10,31%) e Chiaiano (9,11%).

Una seconda fascia con incidenza minore sul totale cittadino è quella che attraversa la zona interna della città, da Pianura (7,66%), passando per Bagnoli (7,73%) e quindi per l'area Ovest, fino a Ponticelli (7,21%) nell'area Est.

Minore il contagio a Posillipo (4,88%), al Vomero, e nelle zone centrali di San Ferdinando, San Giuseppe e San Lorenzo. Particolarmente basso nell'are industriale, 1,65%. La media dei casi in fatto di età è sui 44 anni.

La mortalità nei diversi quartieri

Il quartiere col tasso più alto di mortalità, in percentuale, è stato quello del Porto con lo 0,29%. Segue Miano con lo 0,26%, poi Secondigliano, Scampia e San Giovanni con lo 0, 25%. Il numero più basso di vittime si è registrato nella zona industriale (0,03%) a Posillipo e San Ferdinando (in entrambi i casi 0,12%). L'età media dei deceduti è di 76 anni.