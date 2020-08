Coronavirus, l'Unità di crisi: “A settembre sei-settemila tamponi al giorno”

Negli ultimi 12 giorni sono state sottoposte complessivamente a tampone in Campania 33.781 persone e 695 sono risultate positive. Lo comunica l'Unità di crisi della Regione Campania, annunciando la decisione di "potenziare ulteriormente i laboratori, con immissione di nuovo personale, per arrivare anche a sei-settemila tamponi al giorno da realizzare entro la prima settimana di settembre".

Dalla Sardegna arrivano 5 voli al giorno all'aeroporto napoletano di Capochino. Nello scalo partenopeo sono stati stabiliti turni dalle 8 alle 24 per poter poi dare entro 12 ore i risultati dei tamponi. A renderlo noto è l'unità di crisi della Regione Campania per l'emergenza Covid, precisando che prosegue "in maniera efficace l'operazione sicurezza decisa con l'ordinanza del 12 agosto scorso per il controllo preventivo sui cittadini che rientrano dall'estero e dalla Sardegna. Senza questo filtro molti sarebbero stati liberamente in circolazione". L'unità di crisi parla di un "risultato straordinario in termini di prevenzione e garanzia di sicurezza per le nostre famiglie".