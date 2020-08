Covid, salgono i ricoveri al Loreto Mare

È salito a 12 il numero dei pazienti già ricoverati al Loreto Mare. Dopo il primo ricovero di ieri si sono aggiunti subito altri letti occupati all'interno di quello che è tornato a essere un Covid center. Il primo reparto è attualmente al 60% della propria capienza e si divide i pazienti con l'ospedale del Mare. Qui vengono ricoverati i malati più gravi e che hanno anche altre malattie per le quali c'è bisogno di assistenza specialistica.

Al Loreto Mare, invece, dovrebbero andare solo i pazienti affetti dal virus. Secondo il piano voluto dall'Unità di crisi, il Loreto è stato riaperto a step. In un primo momento sono stati riaperti solo 20 posti letto. Nel caso in cui i tre quarti dei posti venissero occupati si darebbe il via all'apertura di altri 10 posti e così via. In totale il Loreto Mare può ospitare anche 10 posti di terapia intensiva e 20 di subintensiva che verranno attivati seguendo lo stesso criterio.