L'ultimo bollettino del Cotugno e tornano i ricoveri per Covid-19 al Loreto Mare

E' stazionaria la situazione al Cotugno, sul fronte del numero di pazienti ricoverati per Covid-19. Nell'ultimo bollettino si evidenzia come siano 2 i pazienti in terapia intensiva e 11 i ricoveri in terapia subintensiva (su una disponibilità di 8 posti letto). Esauriti i posti in degenza ordinaria, invece, con 16 pazienti.

Loreto Mare

E' stato riattivato il "Covid Hospital" l'ospedale del Loreto Mare, dopo la chiusura per l'azzeramento dei ricoverati all'inizio dell'estate. Con il nuovo incremento di casi però è stato deciso di riconvertire nuovamente il nosocomio di via Marina in Covid Hospital per farsi trovare pronti in caso di criticità. Da stamattina sono già 4 i pazienti Covid trasferiti al Loreto Mare: sono 4 migranti ospiti del centro di accoglienza di San Giorgio a Cremano. Nel pomeriggio saranno trasferiti al Loreto Mare anche alcuni pazienti attualmente ricoverati nel Covid Center dell'Ospedale del Mare, che attualmente ospita 23 positivi, tutti ricoverati in degenza ordinaria.