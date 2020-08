Coronavirus, la situazione in Campania: 51 persone ricoverate

Un posto letto occupato sugli otto presenti nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cotugno di Napoli. Resta stazionaria la situazione nell'ospedale napoletano maggiormente impegnato sul fronte della lotta al Coronavirus. Sono 10 invece le persone ricoverate in terapia subintensiva, reparto che dovrebbe ospitare un massimo di otto pazienti. Sono infine 10 i pazienti Covid ricoverati nel reparto ordinario pronto ad accoglierne fino a 16.

In Campania sono due le persone ricoverate in terapia intensiva e 49 quelle ricoverate con sintomi, per un totale di 51 ospedalizzati. A questi si aggiungono 545 in isolamento domiciliare, per un totale di 596 attualmente positivi. Dall'inizio dell'emergenza in Campania sono stati registrati 5.347 casi di positività al Covid-19, con 4.311 guariti e 440 deceduti.