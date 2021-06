Coronavirus, ancora 10 decessi in Campania: il bollettino

Sono 10 le persone di cui è stato registrato il decesso oggi in Campania. A rilevarlo è stato il bollettino dell'Unità di crisi regionale che ha segnalato cinque decessi nelle ultime 48 ore e altri cinque di cui non si era ancora effettuata la registrazione. Sono 300 i nuovi positivi mentre sono 1.105 le guarigioni. In totale, nelle ultime 24 ore, sono 8.489 i tamponi molecolari effettuati e 4.732 gli antigenici.

Il bollettino

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 300 (*)

di cui

Asintomatici: 195 (*)

Sintomatici: 105 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 8.489

Tamponi antigenici del giorno: 4.732

Deceduti: 10 (**)

Totale deceduti: 7.239

Guariti: 1.105

Totale guariti: 349.128

** 5 deceduti nelle ultime 48 ore, 5 deceduti in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 49

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 593

* Posti letto Covid e Offerta privata.